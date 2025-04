Eesti Energia juht: Enefit Greeni investeeringud Soomes pole ära tasunud

Durejko sõnul on Eesti Energial ees väljakutsed, et oma investeeringuid kasumlikuna hoida. Kui Enefit Green on Eesti Energia täielikus omanduses, siis on neil vähem administratiivsed piiranguid ja nad saavad oma investeerinuid paremini hallata, selgitas ta. «Meie eesmärk on taastada riigile kuuluva kontservi investeerimisvõimekus, mis täna on piiratud ja see (Enefit Greeni tagasiostmine – toim.) on üks samm selles suunas,» ütles Durejko.