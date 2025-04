Briti mainekas majandusleht Financial Times kirjutab, et analüütikute sõnul ootab USA majapidamisi eesootavatel kuudel järsk hinnatõus, kuna riik sõltub Aasiast imporditavatest toodetest, mida Trumpi uued tollimaksud puutuvad.

Richmondi Föderaalreservi majandusteadlased on prognoosinud, et president Trumpi tollimaksud, mis peaksid kehtima alates kolmapäevast, avaldavad suurt mõju tööstusharudele, mis impordivad valmistooteid Aasiast, sealhulgas nahatooted ja rõivad. Suurim mõju on nahatoodetele, kus maksumäär ulatub pea 50 protsendini.