Euroopa Keskpank valmistub karmiks löögiks euroala majandusele

Neli anonüümset keskpangaga seotud allikat ütlesid Reutersile, et kaubandussõda võib lühiajaliselt küll inflatsiooni alandada, kuid hoopis olulisem on selle mõju majanduskasvule. EKP ennustas eelmisel kuul, et USA presidendi Donald Trumpi välja kuulutatud kaubandussõda vähendab esimesel aastal euroala majanduskasvu 0,5 protsendipunkti võrra ja tõstab Euroopa Liidu vastulöögi korral ajutiselt hindu sama palju.

Kuid tollid, millest Trump on sellest ajast teatanud, on palju kahjulikumad kui arvutusmudelid on seni näidanud. Nüüd on EKP töötajatel palutud koostada uued arvutused, mida arutatakse keskpanga poliitikakujundajate kohtumisel 17. aprillil.