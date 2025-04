Pensionärina heaolu tipus: mida on meil õppida Põhjamaadelt?

Möödunud sügisel tõusid Merceri maailma pensionisüsteemide edetabelis taas esikohale Holland, Island ja Taani – riigid, mida on parimatena tunnustatud juba aastaid. Kuigi nende riikide pensionisüsteemid on sarnased enamiku arenenud riikidega, sh Eestiga, on neis siiski ka märkimisväärseid erinevusi.

Riigis elatud aeg ja sotsiaalne olukord

Kõigis kolmes edetabeli tipus olevas riigis arvutatakse pensioni suurust proportsionaalselt vastavalt sellele, kui kaua inimene on konkreetses riigis elanud ja/või töötanud. Näiteks Hollandis ja Taanis kogub inimene igalt töötatud või elatud aastalt kaks protsenti riiklikust pensionist. Seega inimene, kes on elanud või töötanud riigis 50 aastat, saab 100 protsenti riigi poolt määratud pensionist. Islandil on osaline pensioniõigus inimestel, kes on vanuses 16–67 elanud riigis vähemalt kolm aastat; täispensioni saavad need, kes on selle vanusevahemiku jooksul elanud Islandil vähemalt 40 aastat. Eestis sõltub pensioni suurus makstud maksudest ja seeläbi tööstaažist.