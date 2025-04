Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kuressaares asuvat meelelahutuskeskust WOW, mille alghind on 4,1 miljonit eurot.

Müügiobjektiks on 8231-ruutmeetrine kinnistu aadressil Merikotka tänav 1, millel paikneb 2019–2020 ehitatud kahekorruseline meelelahutuskeskus. Hoone suletud netopind on 3802,1 ruutmeetrit ning selle koosseisu kuuluvad kaubandus-, meelelahutus- ja spordiruumid. Keskusel on kehtiv kasutusluba alates 2020. aastast.