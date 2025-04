USA tollid tekitavad Eesti logistikasektoris eri arvamusi

Ta lisas, et DHLi kokkupuude USA poliitikamuudatustega on proportsionaalselt madalam kui mõnel nende globaalsel konkurendil, seda tänu mitmekesisele globaalsele võrgustikule. «Tarneahela mitmekesistamine jätkub, kuna ettevõtted prioriseerivad vastupidavust. Need otsused nõuavad aastaid planeerimist, mis tähendab, et muudatused ei toimu üleöö. Kuigi tariifid on olulised, on need vaid üks osa regulatiivsest keskkonnast. Ettevõtted peavad endiselt hindama kogu äri kulusid, töötajate oskuste taset, transpordiinfrastruktuuri ning riigi füüsilist ja digitaalset infrastruktuuri,» selgitas Laaneots.​