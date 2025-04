2021. aasta kevadel maksis Eestis diislikütuse liiter umbes 1,2 ja bensiini 95 liiter 1,39 eurot. Täna, mil nii nafta kui ka autokütuste hulgihinnad on tagasi pea samal tasemel, kus neli aastat tagasi, maksab Eestis diislikütus 1,47 ja bensiin 1,62 eurot liitri kohta. Hinnad on küll nädala algusega odavnenud paari sendi võrra, kuid endiselt tublisti kallimad, kui 2021. aastal. Tõsi, vahepeal on maksutõusud lisanud kütusehinnale 5-7 senti, kuid siiski on tanklate hinnad praegu ligi paarikümne sendi võrra kallimad, kui hulgihindade põhjal võiks eeldada.