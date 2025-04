Omakapitali on vaja pankadelt laenu saamiseks. Selle eelduseks omakorda on valitsuse garantiikiri, et kui investeeringuga peaks midagi juhtuma, siis on keegi, kes laenu kinni maksab. Kuna riik pole ettevõttes osanik, siis on sündimas projekt, kus tulud jäävad omanikele, aga riskid maksumaksjale.