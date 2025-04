Maksude tõstmise ja uute kehtestamise mõju näevad automüüjad ka selles, et autoomanikud lükkavad korralist hooldust edasi. Kas siin on tegu esimese ehmatuse järelmõjuga või sügavama suundumusega, peaks varsti selgeks saama, sest just praegu ongi hooajalise hoolduse aeg ja peagi võib kokkuvõtteid teha.

Automaks on nüüd kolm kuud kehtinud ja sõiduautode müük on kukkunud enam kui kaks korda. Kas inimesed ostavad nüüd ökonoomsemaid, loodussõbralikumaid autosid ja kui edukaks saab maksu selle eesmärke silmas pidades hinnata?

Kui vaadata seda väikest hulka ostjaid, kes on 2025. aastal auto soetanud, siis juba sellestki joonistub välja teatud nihe. Elektriautode osakaal on tõusnud ligi kümne protsendini. See jääb küll Euroopa keskmisest, mis on umbes 15 protsenti, endiselt maha, aga muutus on toimunud. Säästlikumaid autosid küll ostetakse rohkem, kuid nende absoluutarv jääb siiski mullusele alla. Kõige paremini lähevad endiselt kaubaks hübriidautod.