Elon Musk nimetas Trumpi nõunikku «telliskivist rumalamaks»

Ameerika poliitika ja ärimaailm said uue huvitava peatüki, kui Elon Musk, Tesla tegevjuht ja X-i (endise Twitteri) tormiline peremees, otsustas võtta sihikule Donald Trumpi kaubandusnõuniku Peter Navarro. Ja mitte lihtsalt kriitilise märkuse kaudu – Musk lajatas otse: «See tüüp on tõeliselt rumal. Ausalt, ta on rumalam kui telliskivide kott.»