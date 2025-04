Kollaaž: Trump Miamis (03.04.2025) ja Xi Pekingis (05.03.2025). Trump kritiseeris Hiina tariife, öeldes, et need ulatuvad 67 protsendini (valuutamanipulatsioon arvesse võetud). Ta väitis, et Xi mõistab vajadust tariifide järele, nagu Trumpi Hiina terase tariifid tema esimesel ametiajal.

Foto: AFP / Scanpix