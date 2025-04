Jah, härra president: USA tippjuristid annavad järele – 340 miljoni eest pro bono teenuseid

Pretsedenditute kulissidetaguste kokkulepete tulemusena on viis USA tippbürood – Paul, Weiss; Skadden Arps; Willkie Farr; Milbank LLP ning mitteametlikult ka teised – alistunud Trumpi administratsiooni survele. Et vältida täidesaatvaid korraldusi, mis ähvardasid nende maksustamist, ligipääsu julgeolekuteabele või ligipääsu föderaalhoonetele, on need firmad nõustunud pakkuma kokku üle 340 miljoni dollari väärtuses pro bono õigusteenuseid ning muutma või tühistama oma mitmekesisuse ja kaasatuse poliitikaid.

Trump viitas nendele kokkulepetele esmalt oma Truth Sociali postitustes. Hiljem kinnitasid need andmed ka The Wall Street Journal, Reuters, New York Post, The Guardian jt. Läbirääkimistega kursis olevate allikate sõnul andis administratsioon mõista, et koostöö puudumisel ähvardavad firmade tegevust piiravad täidesaatvad korraldused.