Ekspert: õige pea jõustuvad uued arvete esitamise reeglid – mida peab teadma iga väikeettevõtja?

«Kui ka ollakse e-arvetest kuulnud, siis enamasti on levinud täiesti alusetud müüdid, mis on tegelikkusele kohati risti vastupidised. Reaalsus on see, et e-arved otseselt säästavad raamatupidamisele ehk ettevõtja jaoks kõrvalisele tegevusele kuluvat aega, samuti vähendavad arvete maksmata jätmist. Ja võib arvata, et juba selle aasta teises pooles hakkab sisuliselt iga Eesti ettevõtja tundma klientide survet e-arveid kasutada,» selgitas Reinsalu.