Novembris aktsiad müüa soovitanud strateeg prognoosib aktsiaturu tõusu ja 200-dollarilist naftat

Ta prognoosib, et kui Dow tõuseb 50 000 punktini, siis aktsiaturg liigub edasi külgsuunas. USA peab hakkama maksma laenuraha eest palju rohkem. Tema prognoosi kohaselt tõuseb USA valitsuse 10-aastase võlakirja tootlus praeguselt 4,18 protsendilt kuue kuni seitsme protsendini. See võib juhtuda 2028. aastaks. 2022. aasta märtsis prognoosis ta seda, et 2024 või 2025. aastal normaliseerub USA 10-aastase võlakirja tootlus neljal protsendil.