Venemaa kaubavedude turul on alanud kriis: alates eelmise aasta sügisest on sektorist lahkunud iga viies tegutseja. Ettevõtted ei suuda tasuda liisingumakseid ja tagastavad veokeid — see seab ohtu kogu transporditurgu ning võib lõpuks viia tasude tõusuni, kirjutab Izvestija.