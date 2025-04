Euronexti juht: USA-t ei tunne enam ära, nüüd on pigem arenev turg, kui arenenud riik

«Kõikjal ollakse hirmul,» lausus Stephane Boujnah raadios.«Riiki (Ameerika Ühendriigid) ei ole enam võimalik ära tunda ning me elame üleminekuperioodil. See on teatud mõttes leinamine, sest Ühendriigid, mida me enamasti tundsime domineeriva rahvusena, sarnanesid Euroopa väärtuste ja institutsioonidega, kuid nüüd sarnanevad rohkem areneva turuga.»