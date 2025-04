Elisa ärikliendi juht selgitab, miks töötajate kaasamine on võtmetähtsusega

Heas ettevõttes on iga töötaja töö selge eesmärgiga ja oodatud tulemused ka selgete mõõdikutega kaetud. Iga konkreetse inimese eesmärk lähtub ettevõtte suuremast ambitsioonist ja strateegiast, mis on omakorda loodud najatudes osalt realismile, osalt visioonile. Need suured eesmärgid on aga üksi kasutud, kui need pole tõlgitud hoomatavamasse keelde.

Ning hoomatavad on need enamasti siis, kui need on suudetud lõpuks viia konkreetse üksuse, valdkonna, tiimi ja inimese tasemele: milliseid tulemusi peab saavutama üksus Y, osakond X ja inimene Z, et lõpuks tuleks kokku suures strateegias soovitud tulemus. Selleks, et «suurt elevanti» sööma hakata, tuleb see kõigepealt väiksemateks tükkideks jagada.