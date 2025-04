Uus-Järveküla elurajooni enamik kodudest on müüdud

Invego juhi Kristjan-Thor Vähi sõnul on Uus-Järveküla ridamajade rajoon viimased kolm aastat müünud stabiilselt hästi. «On teada tõde, et oma kodu ostmiseks on alati õige aeg. Mitme lapsega perele on raske ette kujutada paremat elukeskkonda, kui Uus-Järveküla ridamajad ning neid ümbritsev keskkond,» selgitab Vähi rõhutades, et ka ridamajakodude hinnad on arendaja suutnud siiani hoida suuremate perekorteritega samas suurusjärgus.