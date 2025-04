Mainor Ülemiste saab uue juhatuse esimehe

«Steni võimekus arendada mitmekesist 24/7 linnakut, juhtida nii innovatsiooni kui teenuste ja kogukonna arendusi, on kahtlemata tema tugevus,» ütles AS Mainor Ülemiste ja AS Mainori nõukogu esimees Guido Pärnits. «Tema senine töö Technopolis Ülemiste ja Mainor Ülemiste müügi- ja kliendikogemuse tiimide ühendamisel, digisüsteemide rakendamisel ning kogukonnafondi arendamisel on olnud väga tugev näide sellest, kuidas ühendatakse visioon ja praktiline teostus.»