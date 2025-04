Vene sõjamasinale annab hoo Aasia: droonid ja sõidukid tulevad üha enam idast

Ukraina luure värskeimatel andmetel on uusimad Shahed/Gerani tüüpi kamikaze-droonid, mida Venemaa massiliselt kasutab, varustatud valdavalt Hiinas toodetud komponentidega. Kui varem leiti neis USA päritolu elektroonikat, siis nüüd on Ameerika tootjate Texas Instrumentsi ja Linear Technologiesi kiibid alles jäänud vaid üksikutesse seadmetesse.

Oluliseks nihkeks peavad eksperdid ka asjaolu, et drooni kontrollitud kiirgusmustritega CRP-antennide keskne kiip tuleb nüüd Hiina ettevõttelt Beijing Microelectronics Technology Institute. Esmakordselt on Vene droonidesse jõudnud ka India komponente ja neid on tarninud Aura Semiconductor.