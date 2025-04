Siiski tuleb indeksite liikumist vaadates arvestada, et Hiinas, Hongkongis ja Taiwanil oli reedel riigipüha. Kui muu maailma börsid kukkusid, siis seal ei toimunud midagi. See tehti tasa esmaspäeval ühes uudisega, et Hiina vastab Ameerika Ühendriikidele ja kehtestab USA kaupadele tollid.