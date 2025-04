Üks vale säuts liigutas triljoneid sinna ja tänna – Trumpi tariifipausi libauudis pööras börsi peapeale

USA aktsiaturud kogesid 7.aprillil erakordset volatiilsust valeuudise tõttu, milles väideti, et president Donald Trump kaalub 90-päevast tariifipausi kõikide riikide suhtes, välja arvatud Hiina. Valeinfo pärines Walter Bloomberg nimelisest X'i sotsiaalmeediakontost, kes postitas väite kell 10:13 Ida aja järgi. Kontol on kümneid tuhandeid jälgijaid ja see on varemgi mõjutanud turuosaliste ootusi kiirete postitustega majandusteemadel. Postitus levis kiiresti ja selle kajastasid peamised meediaväljaanded, sealhulgas CNBC ja Reuters.