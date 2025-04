Trumpi kaubanduspoliitika on süvendanud hirme üleilmse kaubandussõja ees. Alates tema ametisseastumisest 20. jaanuaril on kulla hind tõusnud veel 8 protsenti, samal ajal kui S&P 500 on suisa langenud. Kulla populaarsus on kasvanud nii era- kui institutsionaalsete investorite seas, kuid eriti aktiivsed on olnud keskpangad.