FI andis rohelise tule: Eesti Energia võib alustada Enefit Greeni ülevõtmist

Finantsinspektsioon avaldas täna prospekti, mille kohaselt Eesti Energia AS algatab vabatahtliku ülevõtmispakkumise kõigi Enefit Green ASi aktsiate omandamiseks, mida tal veel ei ole. Pakkumise hind on 3,40 eurot aktsia kohta, mis vastab aktsia keskmisele turuhinnale viimase kuue kuu jooksul. Ülevõtmispakkumise eesmärk on tugevdada Eesti Energia grupi tootmistegevuste koondamist ning suurendada paindlikkust grupi finantsjuhtimises.