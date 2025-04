INTERVJUU Martin Gauss: pean olema aktsiate pakkumise teemal vait

Me avaldame oma aastaaruanded oma kodulehel, sellest on tehtud isegi video. Need on viimased avalikud andmed. Enne kvartali lõppu ei saa ma kvartalit kommenteerida rohkem, kui on avaldatud jaanuari ja veebruari lennunumbrid. Aastaaruande järgi oli meie finantsvõimendus 6,9-kordne. Me ei avalda finantsprojektsioone, kuna valmistume aktsiate avalikus pakkumiseks. Makromajanduslikult on meil korralik vastutuul. Majandustel on raske olukord. Ukraina sõda jätkub. Konkurentidel on vähenenud lendamisvõimekus. Me eeldame, et suudame saavutada käibekasvu ja vaatame seetõttu 2025. aastat positiivsemates toonides.