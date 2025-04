EL pakub USA-le nulltolle: Von der Leyen üritab leevendada kaubanduspingeid Trumpiga

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas, et Euroopa Liit on valmis kaotama kõik tollimaksud tööstuskaupadele. Teade tuli vastusena USA hiljutisele otsusele kehtestada 20-protsendiline tollimaks Euroopa kaupadele. Eesmärk on vältida kaubandussõja süvenemist.