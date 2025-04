Aadrilaskmine ei toimu sugugi ainult väärtpaberibörsidel, vaid ka kaubaturud on tugevas languses. Bloombergi toormeindeks kukkus nädalaga enam kui 7 protsenti. Eriti kiiresti langesid toornafta ja maagasi hinnad, mõlemad 15 protsenti. See on valus nii USA kui ka Venemaa majandusele.