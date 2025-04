Börside languse üheks keskseks põhjuseks on president Donald Trumpi otsus jätkata agressiivse tollitasude plaaniga, hoolimata Wall Streeti ja teiste maailma turgude murest. «Ma ei taha, et midagi langeks, aga vahel peab ravimit võtma, et asi korda saada,» ütles Trump pühapäeva õhtul. Eelmisel nädalal kaotasid USA aktsiad ainuüksi kahe päevaga turuväärtusest 6,6 triljonit dollarit.