Investor Mari müüs aktsiaid, kasumivõtt pole patt

Mis sellest, et vabakaubandus on ameeriklastele toonud suurt kasu. Ameeriklased armastavad tarbida ja kui importkaupu sai soodsama hinnaga osta, siis seda parem. USAs on kindlasti seetõttu kolinud osa tööstust ja töökohti riikidesse, kus on odavam toota. Paljud ettevõtted, ka USA omad, on selle pealt kenasti teeninud. Nüüd on võibolla see ajastu läbi saamas.