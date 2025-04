Kanada andis ehitusloa esimese väikereaktori BWRX-300 rajamiseks

«Seega on nüüd reaktori ehitus aktiivsesse faasi liikunud kuigi ma tean juba novembrist, et reaktori rõhukambri ehitus oli Jaapanis alanud, nii et eks tellijal oli juba kindlus olemas, et load tulevad. Eesmärk on enne selle dekaadi lõppu reaktor töösse saada, see on ajastuse mõttes ka hea kuna umbes selleks ajaks peaks me oma eriplaneeringutes ja asjades jõudma ka sinna faasi, kus peaks hakkama menetlema võimalikku ehitusluba nii et peaks saama seda menetleda siis, kui Ontario reaktor juba töös on ja pilt tema ehitusest ja muust on selge,» kirjutab Kadastik edasi.