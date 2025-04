Täpsemalt omandas Net Group 2021. aastal asutatud küberturbefirma Cloud Ahoi GmbH, mis on välja kasvanud Volkswageni tarkvaraarendustiimist ja on jätkuvalt selle strateegiline koostööpartner.

«Tehing on märgiline, kuna ühtpidi suurendame oma võimekust küberturbe teenuse pakkumise vallas, teiselt on Saksamaa Eesti suurim eksporditurg. See annab meile unikaalse võimaluse eksportida Eestist Saksamaale väärtuslikke teadmisi nii era- kui avalikule sektorile,» ütles Net Groupi juht Priit Kongo.