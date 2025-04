Swedbank: hinnatõus jääb kestma

Veebruariga võrreldes langesid märtsis hinnad 0,5 protsendi võrra. «Soojem, tuulisem ja päikselisem ilm alandas elektri hinda. Mootorikütuste maksumus vähenes nafta hinna languse järel,» märkis Elmik. Ta lisas, et maailmaturul on musta kulla pakkumine kasvanud rohkem kui nõudlus. «Viimastel päevadel on nafta hind veelgi alanenud. Naftakartell OPEC+ suurendas üllatuslikult tootmist ning oodatust kõrgemad tollimaksud vähendavad nõudlust. Odavam nafta on hea uudis Eesti majandusele ja pehmendab aktsiisitõusude järel 1. mail toimuvat kütuste kallinemist,» ütles Elmik.