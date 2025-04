Praeguse koondamislainega soovib ettevõte kokku hoida umbes 65 miljonit eurot aastas. Neste tegevjuht Heikki Malinen ütles veebruaris Ylele, et koondamised puudutavad eeskätt Soomet, kuna suurem osa ettevõtte spetsialistidest töötab just seal.

Neste on praktiliselt igal aastal viinud läbi suuremaid koondamisi. Ettevõtte põhiprobleem on nii fossiilkütuste kui rohekütuste vähenenud nõudlus, mille tõttu on kahanenud ka ettevõtte konkurentsivõime.