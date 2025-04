Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on toidu hinnad kasvanud 5,9 protsenti. Toiduhindadest on veidi langenud kalatooted, kuid ülejäänud hinnad on tõusnud.

«Eluaseme hinnad on käinud üles-alla, kuid käesolevas kvartalis on hinnatõus jälle 3,5 protsenti,» lausus Statistikaameti tarbijahindade tiimijuht Lauri Veski infotunnis. Torkab silma, et üüri hinnad on aastaga 6,1 protsenti tõusnud.