JÄRELEVAADATAV Erikomisjon arutab euronõuete koormust inimestele ja majandusele

Euroopa Komisjon kliima- ja energiaalase seadusandluse paketi (nn «Fit for 55» või «Eesmärk 55» pakett) eesmärk on viia Euroopa Liidu kliima- ja energia valdkonna õigusaktid vastavusse eesmärgiga vähendada kasvuhoonegaase 55 protsendi võrra ning tagada sujuv liikumine 2050. aastaks Euroopa Liidu ülese kliimaneutraalsuse poole. Valdkonnad, mida pakett puudutab, on kliima, energia ja kütused, transport, hooned, maakasutus ja metsandus.