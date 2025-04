Tele2 Eesti sai uue turundusjuhi

Annika Parm on vedanud turunduse strateegilist juhtimist nii teenuse- kui ka tootesektorites, viimati SmartPosti Baltikumi turunduse ja kliendikogemuse juhina ning varasemalt ka globaalsel tasandil finantssektoris. Ta peab oluliseks tugeva brändi ehitamist, selget strateegiat ja julget ideeloomet. Tele2s näeb Annika võimalust kombineerida senine kogemus ettevõtte ambitsioonidega, et saavutada veelgi suuremat edu.

Tele2 Eesti juhi Margus Nõlvaku sõnul on Annika liitumine samm edasi nii ettevõtte turunduse kui ka laiemalt kliendikogemuse arengus. «Meie soov on klientide ootusi ületada ja sellele aitab Annika kogemus ning värske vaade kindlasti kaasa. Tele2s ei karda me uuendusi, vastupidi – meie soov on kliendisuhtlus veelgi personaalsemaks ja ägedamaks muuta,» rõhutab Nõlvak.