Swedbank: kuidas võiks investor käituda täna?

Donald Trumpi poolt algatatud tollisõda eskaleerus reedel sellega, et Hiina kehtestas USA kaupadele ja teenustele omakorda 34%-d tariifid, põhjustades aktsiaturgudel halvima nädala Covidi kriisist alates. Viimase kahe päevaga on turud kaotanud enda väärtusest 5,4 triljonit dollarit, millest 1,5 triljonit kuulub USA seitsmele suurimale tehnoloogiaaktsiale. Reedene langus oli nii laiapõhjaline, et see viis isegi kulla hinna pea 3%-le langusele. Nafta hind sulgus nelja aasta madalaimal tasemel ning pihta said ka metallide ning põllumajandustoodete futuurihinnad, kirjutab Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas.