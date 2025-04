Tallinna börsil on päev alanud indeksi 2,1 protsendi suuruse langusega. Kui varasema ehk neljapäevase ja reedese reaktsiooni alusel võis arvata, et Baltikumile muu maailma börsikukkumised korda ei lähe, siis tänase põhjal võiks arvata, et mõnele investorile ikka lähevad.