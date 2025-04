Yle kirjutab, et tegelikult võib Soome saavutada nii mõndagi. Asi on selles, et Soomel on jäämurdjate maailmaturul tervelt 80-protsendine turuosa ning USA on vägagi huvitatud uutest jäämurdjatest. Seda enam, et Arktika veed on tänu kliimamuutusele pikemat aega laevatatavad ning siis kuluvad jäämurdjad marjaks ära.