Luman annab Michalile vastulöögi: poliitikutel tuleb tegeleda jaburduste tühistamisega

Toomas Luman ütles, et oma riigi kaitsevõimesse rohkem panustamine on hädavajalik ning seda meile enestele ajaloost teada põhjustel. «Pole midagi parata, kui naaber on agressiivne, siis tuleb enda kaitsmist tõsiselt võtta ja see ongi normaalsus. Seda ei pea kartma või kaitsevõime suurendamisse paanikaga suhtuma. Kui kodu uksel on korralik lukk ja töötav turvasüsteem, siis on tõenäosus palju väiksem, et keegi üritab teile sisse murda. Nii on ka riigiga. Panustades rohkem ja nähtavamalt, väheneb ka agressiooni tõenäosus ja teiselt poolt suureneb meie enda turvatunne. See näib lihtsustatud lähenemisena, kuid tegelikkuses nii see lihtsalt ongi,» lausus Luman.