Arp Müller alustas saadet Eesti Energia juhi tsiteerimisega, kes ütles, et Eesti energeetikaprobleemid on sõltuvus importelektrist ja tootmisvõimsuste puudus. Seejärel küsis Müller, et kuna teised on ka väljendanud arvamust, et me võiks Eestis keskenduda praegu oma tootmisvõimsuste arendamisele, siis miks soovib Elering panna miljardid uute ühenduste rajamisse?