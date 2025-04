See on Euroopa Liidu salarelv USA vastu, mida kõik kardavad kasutada

Tuleval nädalal kohtuvad Euroopa ministrid, et arutada, mida USA värskete tollimaksudega teha. Selgub, et läbirääkimiste pidamise kõrval on Euroopa Liit napilt aasta tagasi loonud omale võimsa salarelva just selliste juhtumite puhuks – kuid seda kardetakse käiku lasta.