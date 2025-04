Lühidalt leitakse, et Eesti valitsused on maksutõusudega liiale läinud ning vaja oleks võõrtöölisi sisse tuua. Kuid selgub, et vedajatel on veel üks mure: samal ajal kui Eesti vedajaid pitsitatakse, lubab Eesti teistest riikidest pärit rikkujatel karistamatult Eestis ringi sõita.