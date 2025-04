Wall Streeti hirmus nädal lõppes verevalamise ja karuturuga

Dow Jones kukkus reedel 157 punkti ehk 3,89%, olles tasemel 38 946. S&P 500 langes 4,44%, ja jõudis 5128,7 punktini. Suurima tähelepanu pälvis aga Nasdaq'i liitindeks, mis kaotas päevaga 4,64%, langedes tasemele 15 777 punkti. See on enam kui 20% langus võrreldes varasema tipphetkega – tehnilises mõttes on tegemist karuturuga.