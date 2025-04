AK FOOKUS Impeeriumi ehitamine: kuidas üks firma sundis tervet maailma enda toodet kasutama

Ainuüksi operatsioonisüsteemide Windows 10, Windows 11 ja Microsoft 365 kasutajaid on maailma üle kahe miljardi. Koosolekurakendust Teams kasutab keskmiselt üle 300 miljoni kasutaja ning mängukonsooli Xbox üle 100 miljoni kasutaja kuus. Microsoftist on saanud ka kõige olulisem tegija tehisaruturul ja -tehnoloogia arendamisel. On ju Microsoft tehisarurakenduse ChatGPT arendaja OpenAI peamine, et mitte öelda ainus rahastaja.