Föderaalreservi juht astub täna avalikkuse ette: Powell kommenteerib tariifide mõju

Getty Images via AFP / Scanpix

USA keskpanga esimees Jerome Powell peab täna õhtul Eesti aja järgi kell 18.25 kõne, mida finantsturud jälgivad väga tähelepanelikult. Tegemist on erakorralise esinemisega, mis leiab aset vahetult pärast seda, kui USA aktsiaturud on saanud tugeva hoobi ning presidendi uued tollimeetmed on kasvatanud muret majanduse ja inflatsiooni väljavaadete üle.