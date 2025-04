SEB: USA tollimaksud pole maailma jaoks katastroof

Kas Trumpi unistused saavad tõesti teoks ja teenivad Ühendriikide majanduse huve? Kui vaadata USA väliskaubandus tervikuna, siis tõepoolest – USA kaupade vahetus on tugevas puudujäägis. Samas ei hõlma kaubandus – vaatamata oma eestikeelsele nimele – ainult kaupasid, vaid aina enam ka teenuseid. Tänu kohalikele tehnoloogihiidudele on USA positsioon selles vallas oluliselt tugevam ja teenuste eksport impordiga võrreldes tugevas ülejäägis. Siit edasi tekib küsimus, et kumb tegevusala on Ühendriikidele kasumlikum – kas teenuste või kaupade eksport. Kui kõrvutada tootlikkusnäitajaid tööstuse ja teenindavate tegevusalade vahel võib tõdeda, et neist teine toob sealmail töötaja kohta sisse oluliselt rohkem dollareid.

Juba 19. sajandi majandusteadus ütleb, et riigid võiksid keskenduda oma loomulikele eelistele. Kui mõnes riigis on tööjõudu ülekülluses ja palgatase madal, siis soosib see tööjõumahukaid tegevusalasid, mille alla ka suur osa globaalsest tööstusest liigitub. Samas proovivad kõrge haridustaseme ja oskustega riigid keskenduda kõige tasuvamatele aladele, mille ehedaks näiteks on USA Silicon Valley piirkond. Või teine praktiline näide: üks suuremaid impordiartikleid Ühendriikidesse on arvutid. Kuigi keerukad masinad, siis on turul valitseva tiheda konkurentsi tõttu muutunud neid tootvate ettevõtete marginaalid üsna madalaks, rääkimata tootmistööliste palkadest riikides, kus neid kokku pannakse. Ehk siis, kui me Eestis räägime vajadusest madala tootlikkusega tööstuse osakaalu majanduses vähendada, siis Trumpi soov näib olevat seda suurendada. Kuigi Trumpi paelub ilus noorpõlvemälestus õitsevast Detroiti autotööstusest, siis on raske uskuda, et samast ajast unistavad ka tänased tehnoloogiaettevõtete tarkvaraarendajad.