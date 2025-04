Swedbank: Trumpi keeristorm finantsturul ületas halvimad ootused

USAs ei tunta mugavust ilmselt ka fakti üle, et suur osa riigi pooljuhtidest tuleb Taiwanilt – nii on survestatud TSMCd investeerima USAsse. Sõltuvus on suur teisteski valdkondades – muldmetallid, patareimaterjalid, elektroonikast, farmaatsiast ja tarbekaupadest rääkimata. Seda kõike soovitakse ilmselt muuta. Trumpi administratsiooni soove on ettevõtetel keeruline ignoreerida – võib küll öelda, et ehk on nelja aasta pärast võimul demokraadid, ent isegi kui tariifides võib tulla mõningane leevendus, siis geopoliitiline ja strateegiline vastasseis jääb.

Palju kaotajaid ja mõni võitja

Suurimad kaotajad on ilmselt ettevõtted, kes on tootmise viinud odava tööjõuga Kagu-Aasia riikidesse. Ettevõtted, kes rakendasid n-ö Hiina +1 strateegiat, viisid tootmise Hiina kõrval ka Vietnami või Malaisiasse, on korralikult vastu pükse saanud. Isegi kui toode ei kuulu tariifidega maksustamisele – näiteks pooljuhid, siis mõjutab ettevõtteid nõudluse vähenemine. TSMC kiipe küll esialgu tariifidega ei maksustata, ent iPhone’ide kukkuvad müüginumbrid mõjutavad neidki.

USA tarbija on ilmselt suur kaotaja, vähemalt lühiajaliselt. Väga suur osa Amazoni, Walmarti jt suurte jaemüüjate kaupadest tuleb Hiinast ja Kagu-Aasiast. Seega pole hinnatõusudest pääsu. Uute autode hinnad tõusevad ilmselt suurel määral. Autotootjad näiteks plaanivad müügisaalides tariifi osa hinnas selgelt välja tuua.