Eesti seisab oluliste valikute ja väljakutsete ees. Globaalne konkurents, sõjaoht, tollisõda, välisinvesteeringutega seotud probleemid, kiired tehnoloogilised arengud ning vajadus kestliku ja innovaatilise majanduskeskkonna järele on toonud esile vajaduse vaadata tulevikku ja otsida lahendusi, mis kindlustavad meie majandusliku edu. Advokaadibüroo TARK ja Postimehe majanduskonverents on kohaks, kus juhtivad eksperdid ja arvamusliidrid arutavad, mis on Eesti majanduse tuum ning millised sammud meid edasi viivad.