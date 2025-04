HINNAVÕRDLUS Vaata, milline toidupood pakub soodsaimat ja milline kallimat kojuvedu

E-poest tellimine vs. ise poes käimine – kumb on soodsam? Kuigi koju tellimine on tihti lihtsam ja ajasäästlikum, võib see kaasa tuua lisakulusid. Postimees Tarbija võttis luubi alla viie e-poe kohaletoimetamise hinnad, et selgitada välja, kas see on tegelikult odavam kui ise poes ostmas käia.